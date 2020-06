Stiri pe aceeasi tema

- Încrederea opiniei publice în Banca Centrala Europeana (BCE) pare sa fi scazut mai mult decât în cazul altor institutii europene în ultimul deceniu, chiar daca încrederea în moneda euro se mentine la un nivel robust, arata rezultatului unui studiu publicat luni…

- Peste 100 de pompieri prahoveni au fost testați pentru coronavirus, dupa primul caz confirmat la nivelul Inspectoratului, iar angajații de la Campina, Baicoi și Plopeni se afla in izolare, pana la primirea rezultatelor. Pana in prezent, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții ISU Prahova,…

- Apple va aloca 100 de milioane de dolari pentru o noua initiativa a companiei dedicata dreptatii rasiale, a anuntat directorul general al companiei, Tim Cook, intr-un video postat joi, transmite CNBC.

- Un alt angajat Metrorex a fost confirmat cu noul coronavirus, anunța, marți, societatea care asigura transportul in comun din subteran la nivelul Capitalei. Este vorba despre un barbat de 64 de ani, care, prin specificul funcției, “nu are contact cu calatorii”. Omul nu are simptome specifice COVID-19,…

- Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Vaslui, 11 angajati din sistemul public, dar si cel privat de sanatate au fost confirmati pana in prezent cu infectia noului coronavirus.

- Dupa confirmarea coronavirusului la un medic din spitalul-penitenciar Dej și un agent din Penitenciarul Giurgiu, marți, Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța un al treilea caz. De aceasta data, la Penitenciarul...

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- Comisia Europeana a avut contacte cu reprezentantii platformelor online pentru combaterea dezinformarii si a lansat luni o pagina web dedicata demontarii miturilor si verificarii faptelor in ceea ce priveste pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania. Dupa o prima…