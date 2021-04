Stiri pe aceeasi tema

- ”Febra” guvernamentala se transmite și la nivel micro, mai precis la Timișoara. Președintele CJ Timiș, liberalul Alin Nica, ii transmite primarului Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, ca sintagma, ”numai noi oferim spații de carantinare pentru migranți”, nu mai este valabila. Cel puțin de o saptamana,…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Ludovic Satmari, președintele Asociației Breasla Ghizilor Timișoara, recent inființata, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre turismul in Timișoara și in imprejurimi, dar și despre anul in care orașul va fi Capitala…

- Decizie controversata in aceasta seara in orașul de pe Bega. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a amanat prelungirea carantinei din Timișoara. Asta, chiar daca analizele facute de Direcția de Sanatate Publica și Institutul Național de Sanatate Publica au spus ca este nevoie de o prelungire…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le raspunde celor care il acuza ca el a luat decizia carantinarii orașului de pe Bega, dar și președintelui CJ Timiș, Alin Nica, care a declarat ca edilul „nu a facut nimic pentru a reduce rata de infectare”. In direct la Matinalii Digi FM, Fritz a declarat ca hotararea…

- Disensiuni in Timiș din cauza unei eventuale carantine la Timișoara. Dupa ce președintele CJ Timiș, Alin Nica, a spus ca nu este de acord cu „carantinarea fara discernamant”, primarul Dominic Fritz ii raspunde ca nu va cadea in „capcana oportunismului de moment care a ținut și ține Romania pe loc”.…