Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre tara noastra, la inceputul anului viitor.



Discutia dintre Jean-Claude Juncker si Viorica Dancila s-a concentrat pe pregatirile pentru presedintia romana a Consiliului UE, din prima jumatate a anului 2019, care va surveni intr-un moment important pentru Uniunea…