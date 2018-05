Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea Directivei 343/2016 privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, informeaza Antena3.Potrivit Directivei 343, statele membre ale UE trebuie…

- Lovitura de la Comisia Europeana, anunța Dan Andronic pe pagina sa de Facebook. Impotriva Romaniei a fost declanșata procedura de infringement pentru nerespectarea directivei europene privind prezumția de nevinovație in dosarele penale.

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din Produsul Intern Brut acceptata in Uniunea Europeana, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, a avertizat joi Comisia Europeana in Prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- In sedinta de Guvern din 16 decembrie 2017 la sectiunea documente confidentiale a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinta pentru infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei, iar la inceputul lunii martie 2018, Comisia Europeana a selectat consultantul pentru realizarea…

- Parlamentul European a aprobat, la inceputul acestui an, ținte mult mai ambițioase decat ale Comisiei Europene in privința energiei regenerabile, care ar trebui atinse pana in 2030. Comisia Europeana a propus un obiectiv la nivelul UE de cel puțin 27% din energia regenerabila, insa Parlamentul European…

- Compania americana Facebook va notifica luni utilizatorii ai caror date ar fi putut fi sustrase si folosite in mod fraudulos de catre firma britanica de consultanta Cambridge Analytica, informeaza site-ul agentiei Associated Press News si postul CNN. Compania va posta un link pe contul…

- Seful diplomatiei poloneze, Jacek Czaputowicz, a reiterat miercuri dreptul tarii sale de a-si reforma sistemul judiciar asa cum crede de cuviinta si a denuntat recurgerea de catre Uniunea Europeana la o procedura inedita care ar putea conduce la sanctiuni, relateaza AFP. Jacek Czaputowicz, care si-a…