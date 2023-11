Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere…

- Directiva modificata stabileste tinte obligatorii din punct de vedere juridic privind reciclarea si pregatirea pentru reutilizarea deseurilor municipale,mai spune sursa citata. De asemenea, aceasta impune statelor membre sa isi imbunatateasca sistemele de gestionare a deseurilor si eficienta folosirii…

- Președintele austriac Alexander Van der Bellen a declarat miercuri, 16 noiembrie, ca regreta decizia guvernului țarii sale de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, despre care afirma ca este una "greșita", precizand ca spera ca „intr-o buna zi aceasta va fi revizuita”, relateaza…

- Echipa Romaniei a fost repartizata in Grupa F, alaturi de Turcia, Islanda si Slovacia, in preliminariile Campionatului European de baschet feminin – FIBA EuroBasket 2025, in urma tragerii la sorti efectuate, marti, la Mies (Elvetia). Meciurile din aceasta campanie se vor desfasura in trei ferestre competitionale,…

- Ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski a anuntat sambata ca Polonia va interzice incepand cu data de 17 septembrie intrarea pe teritoriul sau a autovehiculelor pentru pasageri inregistrate in Rusia, transmite Reuters. Interdictia face parte din sanctiunile impuse Rusiei si cetatenilor rusi in…

- Dupa Ungaria si Polonia, Slovacia a anuntat vineri, 15 septembrie, prelungirea embargoului asupra cerealelor ucrainene, sfidand Comisia Europeana (CE) care anuntase anterior incetarea restrictiilor, relateaza AFP. Guvernul slovac a indicat intr-un comunicat ca a „decis sa interzica importul lor la nivel…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…