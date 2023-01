Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarele propuneri UE privind reformarea pietei de electricitate a blocului comunitar vor incerca sa faca facturile de energie ale consumatorilor mai putin legate de fluctuatiile pe termen scurt ale preturilor combustibililor fosili, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters. Analistii…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri norme revizuite privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol si forestier si pentru sectorul pescuitului si acvaculturii, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Normele revizuite aliniaza ajutoarele de stat la prioritatile strategice ale UE,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca un aspect foarte important il reprezinta pregatirea tuturor deciziilor pe care Guvernul trebuia sa le ia astfel incat sa indeplinim toate jaloanele, in vederea inaintarii catre Comisia Europeana a cererii de plata numarul 2. ”Am…

- Consiliul Uniunii Europene(UE) a aprobat marți concluziile privind extinderea și stabilizarea procesului de asociere(candidat) și in privința Bosniei-Herțegovina. Potrivit unui comunicat al instituției, concluziile evalueaza situația din fiecare dintre țarile candidate și partenere ale UE, stabilesc…

- Uniunea Europeana va investi 602 milioane de euro din Mecanismul pentru interconectarea Europei in opt proiecte transfrontaliere de infrastructura energetica, care vizeaza si Romania, pentru a atinge obiectivele stabilite in planul REPowerEU si in Pactul verde european, se arata intr-un comunicat al…

- Premierul și liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat marti, 22 noiembrie, ca rezultatele care au fost comunicate in urma comisiilor de verificare tehnica dau motive de speranța privind includerea Romaniei in Spațiul Schengen in luna decembrie.„In toate intalnirile bilaterale pe care le-am avut cu omologii…

- Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord privind legea care interzice vanzarile de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna incepand din 2035, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres . Negociatorii din statele membre UE si Parlamentul European, care trebuie sa aprobe noua legislatie,…