Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat țarile UE ca o plafonare generala a prețurilor la gaze naturale ar fi prea complexa și ar pune in pericol securitatea energetica, in contextul apelurilor facute de o parte din state pentru ca Bruxelles sa intervina in atenuarea prețurilor mari la acest combustibil, potrivit…

- Comisia Europeana a avertizat miercuri statele membre ale Uniunii Europene ca o plafonare extinsa a pretului gazelor naturale ar putea fi dificil de implementat si reprezinta un risc la adresa securitatii energetice. Avertismentul survine in contextul in care statele membre ale UE cer Bruxellesului…

- UE prin Comisia Europeana a avertizat țarile membre ca o plafonare generala a prețurilor la gaze ar putea fi complexa și ar putea prezenta riscuri pentru securitatea energetica, in contextul in care unele țari au cerut Bruxelles-ului sa intervina pentru a controla prețurile. Comisia a transmis miercuri…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a sprijinit toate pachetele de sanctiuni impotriva Rusiei, insa a afirmat ca este inoportun sa se discute despre noul pachet in faza de pregatire, informeaza AGERPRES . „Noi am sprijinit toate pachetele de sanctiuni si trebuie sa stiti ca ele nu se bazeaza…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- Comisia Europeana renunța la impunerea unui plafon de preț pentru gazul rusesc, dar merge mai departe cu impozite excepționale pe profiturile „excedentare” ale companiilor energetice, potrivit unui document care a facut obiectul unei scurgeri de informații. Un proiect de regulament privind „instrumentul…

- Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6% - 1% in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia…

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…