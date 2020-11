Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 150 de milioane de euro prezentata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in sistemele de incalzire centralizata bazate pe surse regenerabile de energie.



Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutor prezentata de Romania, menita sa sprijine construirea si/sau modernizarea sistemelor sale de incalzire centralizata, astfel incat acestea sa se bazeze exclusiv pe surse regenerabile de energie (SRE).



Ajutorul…