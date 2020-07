Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana avertizeaza ca regulile bugetare stricte vor fi reactivate dupa depasirea etapei severe a crizei pandemiei. Valdis Dombrovskis: „Pactul de stabilitate nu este suspendat. Doar am activat Clauza de exceptie (...)”. ”Cand nu vom mai fi intr-o etapa severa de scadere economica, am spus…

- Regulile bugetare stricte stabilite de Uniunea Europeana vor fi impuse din nou dupa depasirea etapei critice a crizei generate de pandemie, afirma Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene...

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a avut o discutie, marti, in sistem videoconferinta, cu comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, despre viitorul Pact privind migratia si azilul si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, informeaza MAI. Principala…

- Cu o cifra de afaceri de 750 de miliarde de euro in 2018 si cinci milioane de persoane angajate, sectoarele economiei albastre contribuie la redresarea economica si pregatesc terenul pentru Pactul verde european, arata un raport publicat joi de Comisia Europeana, potrivit Agerpres."Raportul…

- Comisiile economica si de buget din Senat il invita la audieri, miercuri, pe ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru a explica diferenta intre "perspectiva negativa" a economiei romanesti oferita de unele institutii si "perspectiva pozitiva" a ministrului, anunta senatorul PSD Daniel Zamfir."Comisia…

- Oficialii din Comisia Europeana avertizeaza Romania ca cheltuielile cu majorarea pensiilor si lipsa unui plan real de reforme pun in pericol sustenabilitatea finantelor publice. Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile…

- Comisia Europeana (CE) anunța, miercuri, acordarea unui sprijin financiar de peste 3,3 miliarde de euro de catre UE, in beneficiul cetațenilor din Balcanii de Vest, acest pachet fiind destinat sa contribuie și la redresarea economica și sociala, potrivit unui comunicat de presa al CE, anunța MEDIAFAX.„Avem…

- ”Astfel, Guvernul Romanie pornește al treilea program important in aceasta prima faza. Dupa programul cu șomajul tehnic, amanarea ratelor clienților la banca, incepem IMM Invest. Este important nu doar prin dimensiuni și caracteristici, și am sa le explic imediat, dar prin faptul ca tot astazi incepem…