- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta macrofinanciara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina - tara a primit deja 12 miliarde de euro, scrie news.ro. Fondurile…

- Fostul ministru ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a atenționat pe omologii sai occidentali ca negocierile cu Rusia nu vor aduce pacea și ca președintele Vladimir Putin este hotarat sa distruga in totalitate Ucraina și sa-i „asimileze” cetațenii, relateaza The Guardian.

- 135 de milioane de euro, planificate inițial de UE pentru programele cu Rusia și Belarus vor fi transferate pentru a consolida cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina. Comisia Europeana a decis sa transfere banii din Instrumentul de vecinatate, dezvoltare și cooperare internaționala, planificat inițial…

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi Congresului sa voteze o asistenta suplimentara de 13 miliarde de dolari pentru cheltuielile militare legate de Ucraina, potrivit unei informari din partea directoarei Oficiului pentru Buget al Casei Albe, Shalanda Young, informeaza AFP.

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Podul lui Putin, care leaga Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost avariat de o explozie. Serghei Aksyonov, guvernator instalat de Rusia, a declarat ca situatia de urgenta a avut loc la pilonul 145 al podului care leaga peninsula Crimeea de regiunea rusa Krasnodar. El nu a oferit alte detalii.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei suplimentari de 3,8 miliarde de dolari (3,5 miliarde de euro) a Fondului european pentru pace, in timp ce ministrul de externe al Ucrainei a cerut blocului sa "accelereze" infrangerea Rusiei, scrie Mediafax.Fondul a fost folosit de statele…