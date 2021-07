Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana suspenda aprobarea planului de redresare al Ungariei, anunța liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș. „Comisia suspenda aprobarea planului de redresare al lui Orban. Bun”, scrie pe Twitter Dacian Cioloș. El reamintește ca grupul din Parlamentul…

