Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat asigurari, luni seara, ca vaccinarea impotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind ca nu vor exista drepturi diferite in functie de optiune, potrivit Mediafax. "Vaccinarea este voluntara", a declarat Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru…

- Comisia Europeana a respins luni criticile conform carora modul in care a abordat contractele de achizitie de vaccinuri impotriva COVID-19 este cauza campaniei lente si intarziate de vaccinare in statele UE, executivul comunitar punand aceasta situatie pe seama dificultatilor de productie si distributie…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Reuters si AFP. "Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE", a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter. Agentia…

- Tarile membre UE vor incepe in intervalul 27-29 decembrie, in mod coordonat, campania de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat, pe reteaua de socializare Twitter, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dupa cum relateaza RIA – Novosti, Agentia Europeana pentru Medicamente intentioneaza…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Reuters si AFP. 'Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE', a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.…

- Ursula von der Leyen a anunțat ca toate cele 27 de state membre al UE vor putea sa inceapa campaniile de vaccinare in acceași zi, preconizand data de 27 decembrie. Recent, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a precizat ca va autoriza vaccinul Pfizer/BioNTech cu opt zile mai devreme decat era stabilit.…

- Strategia Naționala de Vaccinare a fost publicata in Monitorul Oficial in noaptea de joi spre vineri și este in vigoare. Ea cuprinde date despre responsabilii cu imunizarea populației și cine sunt cei care vor primi vaccinul cu prioritate. Cel mai important: Vaccinarea va fi gratuita și voluntara.…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…