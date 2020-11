Romania poate accesa 150 milioane euro de la Uniunea Europeana, fonduri nerambursabile, pentru investiții in sistemele de incalzire centralizata, bazate de surse regenerabile de energie. Banii vor pute fi folosiți și pentru modernizarea modernizarea sau construcția de la zero a termocentralelor pentru construirea și/sau modernizarea mai multor de instalații de producție și rețele de distribuție a energiei termice (cu o contribuție de maximum 20 % din valoarea totala a investițiilor in cazul celor din urma). „Aceasta schema de ajutor va sprijini investițiile pentru construirea sau modernizarea…