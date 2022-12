Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra transa a ajutorului de 250 de lei a fost incarcata pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”, anunța Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Valoarea totala a acestei tranșe se ridica la peste 593 de milioane de lei si a ajuns la aproximativ…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat a patra transa in valoare de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru Romania". Potrivit unui comunicat al institutiei, valoarea totala a transei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei si a ajuns la…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului Național de Redresare si Reziliența, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene. Astfel, Comisia Europeana a aprobat la finele lunii octombrie…

- Un proiect de ordonanța pus in dezbatere publica la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) modifica perioada de acordare a acelor tichete sociale de 250 de lei care se primesc de catre pensionari și de persoanele cu venituri mici. Banii se acorda o data la doua luni. Sprijinul material…

- "Ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, suntem cu o reducere de 2,1 miliarde euro grant.Avem o serie de criterii pe care le-am discutat cu Comisia Europeana, pe care sa le avem in vedere la reducerea grantului cu suma pe acre am mentionat-o, dar criteriile…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru doua noi Programe Regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, Programul Regional Sud-Est și Programul Regional Nord-Est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat, transmite AGERPRES . Potrivit sursei citate,…

- Intrebat, marti seara, la Digi24, daca PNRR este sau nu secretizat, Marcel Bolos a precizat ca anumite corespondente pe tema PNRR sunt secret de serviciu. ”Procedurile care privesc corespondenta dintre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ministerele de linie referitoare la raspunsurile…