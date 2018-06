Comisia Europeana (CE) a aprobat luni, conform reglementarilor UE privind fuziunile, achizitionarea firmelor romanesti Farmexim SA si Help Net Farma SA de catre Phoenix PIB Austria Beteiligungs GmbH, se arata intr-un comunicat al forului comunitar. Farmexim este un distribuitor de medicamente, in timp ce Help Net opereaza un lant de farmacii in Romania.



Phoenix este un distribuitor de medicamente, retailer de produse farmaceutice si furnizor de servicii legate de domeniul farma. Este activ in Lituania si Germania, inregistrand volume reduse de vanzari in Romania.



