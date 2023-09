Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, trimiterea de ajutoare din Romania, Germania si Finlanda spre orasul libian Derna, afectat de inundatii devastatoare, informeaza AFP. Ajutoarele sunt oferite dupa activarea Mecanismului de protectie civila al UE și constau in corturi, paturi de campanie, paturi,…

- UE anunța ca trimite asistența in Libia, afectata de inundațiiComisia Europeana a anuntat miercuri trimiterea de ajutoare din Romania, Germania si Finlanda spre orasul libian Derna, afectat de inundatii devastatoare, informeaza AFP, conform Agerpres. 'Mecanismul de protectie civila al UE a…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- Misha Miller, artista care a cucerit topurile internaționale, a ramas blocata pe aeroportul din Varșovia dupa ce și-a uitat buletinul in avion. Artista se indrepta catre un camp muzical din Estonia la care iau parte compozitori, producatori si artiști din 7 țari: Romania, Belgia, Finlanda, Norvegia,…

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat.In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de 620 de milioane…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a convins singur ca mancarea in Germania este mai ieftina decat in Romania, asta deși Institutul Național de Statistica a dat vineri un raport preliminar prin care anunța ca prețurile in țara noastra sunt printre cele mai mici. ,,Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem…