Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Timișoara pentru Valori Europene ii provoaca probleme președintei Republicii Moldova. Deputata PAS (Partidul Actiune si Solidaritate) Olesea Stamate, presedinta a Comisiei juridice, numiri si imunitati din parlamentul Moldovei, a declarat saptamana trecuta ca legislatia Republicii Moldova nu…

- Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” are un nou deputat. Este vorba despre Ion Poia, al carui mandat a fost validat de Curtea Constituționala. Deputatul a fost salutat, astazi, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Ion Poia este contabil de meserie, absolvent al Universitații Libere Internaționale…

- Lista subiecților declararii averii și intereselor personale va fi extinsa in Moldova Acest lucru este prevazut intr-un amendament propus de catre deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Lilian Carp, la proiectul de modificare a Legii privind evaluarea integritații instituționale.…

- Lista subiecților declararii averii și intereselor personale va fi extinsa. Acest lucru este prevazut intr-un amendament propus de catre deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Lilian Carp, la proiectul de modificare a Legii privind evaluarea integritații instituționale. Inițiativa…

- Un PROIECT de lege care are drept scop imbunatațirea procesului electoral, precum și asigurarea transparenței și echitații in desfașurarea alegerilor a fost votat in prima lectura de Parlament. Inițiativa legislativa a fost elaborata de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”,…

- Parlamentul a desemnat doi membri in Comisia de evaluare externa a procurorilor. Este vorba despre Tatiana Raducanu, propusa de Fracțiunea PAS și Cornel Lebedinschi, propus de Fracțiunea BCS. Proiectele de hotarire au fost aprobate in cadrul ședinței plenare de astazi. Tatiana Raducanu are o experiența…

- Procuratura Anticorupție (PA) va investiga cazurile de corupție la nivel inalt. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat in a doua lectura de 60 de deputați. Proiectul de lege a fost elaborat de deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Igor Chiriac. Documentul prevede…

- Parlamentul a desemnat doi membri in Comisia de evaluare externa a procurorilor. Este vorba despre Tatiana Raducanu, propusa de Fracțiunea PAS și Cornel Lebedinschi, propus de Fracțiunea BCS. Proiectele de hotarare au fost aprobate in cadrul ședinței plenare de astazi.