- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat vineri oficiali americani din domeniul…

- Un studiu realizat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA arata ca vaccinul Moderna protejeaza cel mai bine in combaterea infectiilor asociate variantei Delta de coronavirus, cu 95% eficacitate. Topul este urmat de Pfizer, cu 80%, și Johnson&Johnson, cu 60%. Serul AstraZeneca…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti o cerere a 672 de pompieri profesionisti si voluntari împotriva vaccinarii lor obligatorii contra COVID-19 în Franta, a anuntat miercuri CEDO, potrivit AFP."Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt în afara domeniului…

- „Urmați știința” - este un indemn de mobilizare, omniprezent in lupta mondiala impotriva virusului Covid-19. In calitate de economiști in domeniul sanatații, experții americani Charles Courtemanche, Catherine Maclean și Michael F. Pesko se declara ingrijorați de faptul ca aceeași abordare pare sa fie…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a comentat, miercuri, decizia CCR referitoare la vechimea procurorilor si a afimat ca ”lupta impotriva coruptiei tinde sa devina neconstitutionala, prin decizia unor judecatori care nu s-au desprins de politicienii care i-au numit”. Ministrul anunta ca va propune…