- Un primar din Gorj a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Este vorba despre edilul din comuna Bumbești-Pițic. El a fost ridicat de polițiști și dus la Penitenciarul din Targu Jiu.

- Veștile de dinaintea plecarii la Targu Jiu a echipei Petrolul Ploiești, pentru derbiul cu Viitorul Pandurii, lider in ierarhia la zi a Grupei B, poziție de pe care a și inceput play-out-ul, de altfel, nu erau deloc imbucuratoare. Absențele lui Kitanov, Huja, Moise, Mitrea și Balint, indisponibili, ca…

- Echipa ploiesteana a trecut „testul” restantei din play-out, invingand, in aceasta seara, la Targu Jiu, pe Viitorul Pandurii, scor 3-1. Prin victoria obtinuta, galben-albastrii au trecut pe primul loc in grupa B a mini-turneului pentru evitarea retrogradarii, Vajushi (34 penalty), Constantinescu (36)…

- Sambata, 17 aprilie 2021, de la ora 12.30, in transmisia in direct, din nou, a posturilor de televiziune Digisport, Telekomsport și Look, Petrolul Ploiești revine pe arena Ilie Oana, la șase zile dupa ce a suferit un eșec in play-out, unul care nu i-a periclitat totuși prima poziție a ierarhiei Grupei…

- Cu o singura excepție, meciul de la Targu Jiu, cu Viitorul Pandurii (foto sus), din unicul sezon regular, terminat cu scorul de 1-1, restul partidelor Petrolului Ploiești, din aceasta prima faza a campionatului Ligii a II-a, au fost toate preluate in direct de catre Digisport, Telekomsport și Look.…

- Cinci cazuri noi de coronavirus au fost depistate in unitațile de invațamant din Gorj. A aparut cate un caz in randul angajaților de la urmatoarele unitați școlare: Școala Gimnaziala 1 Danești, Școala Gimnaziala „Victor Popescu” – Valea cu Apa, Farcașești, Școala Postliceala Sanitara „Omenia” Targu…

- Au trecut doua etape, primele din 2021, din Liga a 2-a, și se poate spune ca Petrolul este, alaturi de Universitatea Cluj, mare caștigatoare a debutului de 2021, cele doua echipe, candidate la play-off, fiind singurele dintre cele aflate in grupul fruntaș, care au reușit sa ia maximum de puncte in cele…

- Fostul viceprimar al municipiului Targu Jiu, Aurel Popescu, a fost numit director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a sistemelor de canalizare și Apa (ADIA) Gorj. Aurel Popescu este consilier local la Targu Jiu, ales pe lista PSD. Popescu i-a luat locul la ADIA lui Aurel Popescu.