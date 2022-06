Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 10.06.2022, la cateva ore dupa publicarea articolului „Calarași: Un comisar de poliție are un ied de la Gradina ZOO”, comisarul șef Ionuț Razvan l-a contactat telefonic pe jurnalistul de la Media Calarași pentru a-l invita la sediul Poliției municipiului Calarași in vederea audierii in calitate…

- Ca parte a raspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat astazi, 12 mai, un set de acțiuni menite sa ajute Ucraina sa iși exporte produsele agricole. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia și a blocadei porturilor ucrainene, cerealele și alte produse agricole ucrainene…

- Comisarul european pentru buget Johannes Hahn a fost mandatat sa trimita guvernului ungar o ''notificare scrisa'', in cadrul unei proceduri inedite care conditioneaza virarea fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea…

- Comisarul pentru vecinatate și extindere Oliver Varhelyi i-a inmanat viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE a Republicii Moldova. Raspunsurile care vor fi oferite intrebarilor din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a intalnit vineri cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, la Colegiul National "Mihai Viteazul", institutie care gazduieste 227 de elevi ucraineni de ciclu primar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul violent de la frontiera noastra domina agenda noastra. Este un razboi provocat de o agresiune, este un atac asupra unei țari libere și independente, iar ucrainenii iși apara pamantul cu curaj dar, de asemenea, apara liberatea și pacea in Europa, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul european…

- Ce plante poți sa cultivi extrem de ușor? Poți avea aceasta activitate alaturi de copii și familie. Oricine le poate avea in gradina! Nu trebuie sa te gandești sa depui mult efort și nici nu este nevoie de multe lucruri ori sa ai grija lor tot timpul pentru ca nu sunt extrem de delicate. Care […] The…