- Incepand din data de 27 octombrie 2021, pensionara galațeanca Marioara Artemis Gatej a revenit la conducerea Garzii Naționale de Mediu, dar intre timp a ajuns sa supravegheze și o mare firma din Romania fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Prin Decizia nr. 528 din 27 octombrie 2021 a fostului…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, a primit luni, la sediul instituției, vizita oficiala a ministrului afacerilor externe al Republicii Islamice Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, ocazie care a prilejuit discuții despre dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperarii economice dintre…

- Noi obligații pentru magazinele fizice și online, in ce privește garanția produselor: OUG, aprobata de Guvern Noi obligații pentru magazinele fizice și online, in ce privește garanția produselor: OUG, aprobata de Guvern Dupa ședința Executivului, de marți, 28 decembrie, ministerul Economiei a anuntat…

- ”Daca nu schimbam legea, Romania risca amenzi foarte mari de la UE. Transpunerea directivei trebuia sa fie facuta de acum 5 luni. In plus, era urgent nevoie de noi masuri de protectie pentru consumatori care achizitioneaza gadgeturi cu diferite componente software si hardware”, a afirmat Florin Spataru,…

- România este în procedura de deficit excesiv. În acest context, sunt anumite lucruri și masuri pe care trebuie sa le ia și sa le faca Guvernul pentru a reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB pâna în 2024. Comisia Europeana a publicat cu o zi înainte de învestirea…

- Intrebat ce au obținut peneliștii dupa negocierile cu PSD, Miron Mitrea a declarat: „Care PNL? E greu de definit astazi. E o formațiune care il are președinte pe Florin Cițu care sta la o cafenea in timp ce generalul Ciuca negociaza guvernul. Iohannis a fost dispus sa distruga acest partid. A reușit…

- Florin Cițu nu il vrea pe Nicolae Ciuca premier, deși acesta este agreat deja de PSD, conform unor surse politice participante la negocierile pentru formarea viitorului guvern PSD-PNL-UDMR. Deși nu au detaliat nume de miniștri, viitorii parteneri de guvernare au inceput deja sa stabileasca structura…

