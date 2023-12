Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne Catalin Predoiu a declarat marti, la sosirea la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, ca exista timp pentru ca parlamentul si guvernul de la Haga sa ia o decizie privind ridicarea veto-ului privind aderarea Bulgariei la Schengen pana la sfarsitul…

- Momentul in care Romania ar putea adera la Schengen: anunț facut de comisarul european pentru afaceri interneComisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat marti speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Eurodeputatul roman Nicu Stefanuta, afiliat la grupul Verzilor, sustine ca lipsa unei decizii pozitive privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie amana acest moment cu "peste…

- La Consiliul de Justitie si Afaceri Interne (JAI), programat la Bruxelles pe 4 si 5 decembrie, pe a carui agenda provizorie se afla si aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, nu va exista un vot pe acest subiect.

- La Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), programat la Bruxelles pe 4 si 5 decembrie, pe a carui agenda provizorie se afla si aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, nu va exista un vot pe acest subiect, au declarat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, exista discutii…

- Ylva Johansson, comisarul european pentru Afaceri Interne, a laudat progresul Romaniei in domeniul controlului frontierelor, al migratiei si azilului, in cadrul discutiilor purtate la Luxemburg, la sectiunea Afaceri Interne a Consiliului Justitie si Afaceri Interne, organizat de Presedintia spaniola…

- In data de 17.10.2023, Catalin Predoiu, Viceprim ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o videoconferinta cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, pe diferite teme de actualitate la nivel european.Ministrul Predoiu a facut o scurta trecere in revista a masurilor luate de autoritatile…

- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat ca nu exista un termen limita pana la care o țara candidata poate fi primita in Spațiul Schengen, iar aceasta declarație inseamna ca nici Romania, nici Bulgaria nu au suficiente argumente pentru a forța intrarea in Schengen in anul…