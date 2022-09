Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia in Europa se va modera in 2023 daca masurile luate pentru a plafona preturile la petrolul si gazele naturale rusesti se vor dovedi eficiente, a declarat comisarul european Paolo Gentiloni.

- Comisarul european pentru economie Paolo Gentiloni crede ca inflatia in Europa ar trebui sa fie moderata in 2023 de masurile luate pentru a plafona preturile la petrolul si gazele naturale rusesti, scrie publicația Bloomberg, citata de Agerpres. Potrivit comisarului european, explozia preturilor la…

- Uniunea Europeana se asteapta ca Rusia sa respecte contractele de energie existente, dar este pregatita sa faca fata provocarii in cazul in care nu se remediaza situatia, a declarat sambata comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni.

- Preturile in Marea Britanie continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii peste 40 de ani, rata inflatiei depasind 10% pentru prima data din februarie 1982, intensificand presiunile asupra gospodariilor, transmite BBC. Rata anuala a inflatiei a urcat iulie la 10,1%, de la 9,4% luna precedenta,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, citat…

- Preturile gazelor naturale in Europa au crescut din nou dupa ce saptamana trecuta au crescut cu 43%, deoarece reducerile abrupte ale aprovizionarii Rusiei au pus guvernele in alerta maxima pe fondul posibilitatii tot mai mari de rationalizare, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Contractele futures…

- Inflatia va continua sa creasca in iunie si iulie, perioada in care va atinge un varf, la o rata anuala de 15% sau chiar peste, a spus, la emisiunea de business ZF Live, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania. Ultimele cifre pentru inflatie, aferente lunii mai 2022, arata o crestere…