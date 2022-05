Pro-migranții din Uniunea Europeana au caștigat: Fabrice Leggeri, directorul general al Frontex, agenția europeana de paza de frontiera și de coasta, a fost forțat sa demisioneze luna trecuta. Demisia a fost acceptata de consiliul de administrație. Cu ce a „greșit” Leggeri? Frontex, Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta, a fost inființata […] The post „Comisarii progresiști” din UE au caștigat. Frontex devine „agenție de turism” pentru migranți first appeared on Ziarul National .