Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Viorel Stefan s-a intalnit, vineri, la Bruxelles, cu Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, discutiile purtate in cadrul intrevederii fiind legate implicatiile deciziei Comisiei Europene privind autorizarea conditionata a achizitiei companiei Ilva de ArcelorMittal.

- Vicepremierul Romaniei, Viorel Stefan, care se ocupa de afaceri fiscale si economice, nu a reusit sa organizeze intalniri oficiale la Bruxelles cu comisarii europeni responsabili de marile sectoare economice, el urmand sa fie primit numai de Corina Cretu, au declarat surse guvernamentale pentru Business…

- Vicepremierul Romaniei, Viorel Stefan, care se ocupa de afaceri fiscale si economice, nu a reusit sa organizeze intalniri oficiale la Bruxelles cu comisarii europeni responsabili de marile sectoare economice, el urmand sa fie primit numai de Corina Cretu, au declarat surse guvernamentale pentru Business…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va avea nevoie de cel puţin trei ani pentru a adera la zona euro, a declarat marţi vicepreşedintele Comisiei Europene,…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat…

- Stimularea cresterii, crearea de noi locuri de munca, consolidarea coeziunii si agriculturii si abordarea dimensiunii interne si externe a migratiei se afla printre prioritatile bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, marti,…