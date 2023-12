Reprezentantii ANPC au transmis, marti, ca a fost desfasurata o actiune de control la Pensiunea Denisa, din Ramnicu Valcea. FOTO: ANPC “Actiunea s-a desfasurat ca raspuns imediat la un mesaj primit de presedintele institutiei, Horia Constantinescu, de la un consumator. In text, acesta atragea atentia asupra unor situatii aflate in afara legii, pe care le-a intalnit la locatia mentionata si care se refereau la aceasta ca fiind «un focar de infectie … Se vinde carne din porc mort, apoi injunghiat!! Patronul are o ferma la Galicea, langa Valcea, unde ii mor porci pe capete!!! », asa cum se…