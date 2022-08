Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la inceputul verii Haagen-Dazs a retras de pe piata un lot din inghetata cu vanilie, acum sunt retrase alte cinci tipuri de inghetata. Noi loturi de inghetata Haagen-Dazs sunt retrase de la vanzare de marile retele de supermarketuri, ca urmare a detectarii unor urme de pesticid – 2-Cloroetanol,…

- Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in cadrul…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat o alerta alimentara pentru un sortiment de inghețata comercializat și in marile magazine Profi, Kaufland, Cora, Mega Image, Carrefour, Selgros și Auchan din Cluj. Este vorba despre produsul Haagen-Dazs™ Plain…

- Majoritatea marilor retaileri, precum Lidl, Kaufland sau Carrefour, știu ca marketingul joaca un rol important in piața. Plasarea produselor in magazin este o parte esențiala a succesului in industria de bunuri de larg consum și de vanzare cu amanuntul. Cu toate marcile diferite, concurența pentru atenție…