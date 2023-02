Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 21 februarie 2023, a inculpatului ANDRONACHE RADU, comisar șef de poliție…

