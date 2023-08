Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenii romani Stefan Palosi si Vlad Dancu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului COMESAD BCR Open (ITF), de la Pitesti, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, anunța Agerpres.Palosi a trecut in primul tur de argentinianul Lorenzo Joaquin Rodriguez cu 6-0, 6-4, in timp…

- Terenurile de tenis de camp din Complexul Sportiv COMESAD (Aleea Petroliștilor nr. 6, cartier Traian) din Pitești vor fi scena Turneului COMESAD BCR OPEN, organizat de CST COMESAD in parteneriat cu BCR PITEȘTI. Citește și Turist mușcat de vipera in Muntii Calimani. A fost recuperat de salvamontisti…

- Irina Begu, principala favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dupa ce a invins-o pe maghiara Reka-Luca Jani, cu 6-3, 6-1. Jucatoarea noastra a avut nevoie de o ora si 30 de minute de joc efectiv pentru a obtine victoria. Meciul a fost intrerupt de ploaie…

- In cel de-al doilea meci din cadrul fazei grupelor de la Campionatul European Universitar care are loc la Podgorica (Muntenenegru), echipa Univesitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava a intalnit formația Universitații Coasta de Azur din Franța. Jocul a fost unul mult mai dificil decat cel precedent, cu…

- Cinci din cei opt jucatori de tenis calificati in sferturile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, sunt romani, scrie Agerpres.Dupa Radu Mihai Papoe, calificat miercuri, joi au obtinut biletele pentru…

- Devenit principalul favorit al turneului de la Stuttgart, dupa eliminarea lui Stefanos Tsitsipas, americanul Taylor Fritz (8 ATP) a parasit și el competiția, invins de maghiarul Marton Fucsovics (86 ATP), scor 6-4, 7-5.

- Campionatul Județean de Fotbal" Iubim Dambovița" a deschis cea de-a doua zi din cadrul manifestarilor Zilelor Județului Dambovița. 54 de echipe s-au inscris in campioonat, iar primul meci s-a jucat intre Moreni - Fieni. Finala turneului se va disputa duminica, 4 iunie, la Complexul Turistic de Natație.…

- Jucatoarea italiana de tenis Lucia Bronzetti s-a impus sambata in finala turneului WTA 250 de la Rabat, invingand-o in trei seturi pe austriaca Julia Grabher. Lucia Bronzetti (24 de ani, locul 102 WTA) a avut nevoie de doua ore si 48 de minute pentru a se impune in finala turneului WTA 250 Grand Prix…