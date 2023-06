Stiri pe aceeasi tema

- Conduse de Washington, democrațiile din Europa și America de Nord s-au mobilizat in sprijinul Ucrainei de la invazia rusa din februarie 2022. Ideea era ca razboiul din Ucraina este o batalie intre democrația liberala și libertate versus tiranie și imperialism. Cu toate acestea, aceasta narațiune nu…

- In debutul conferinței au susținut alocuțiuni dl. Ion CUPA – președintele Autoritații Vamale Romane și dl. Ovidiu SILAGHI – secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, alocuțiuni prin care au fost abordate aspecte importante ale preocuparilor celor doua instituții pentru creșterea…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Asociația Naționala Profesionala a Lucratorilor Vamali din Romania (ANPLVR) au organizat joi, 8 iunie a.c. conferința „Facilitarea Comerțului Extracomunitar”, eveniment care a adus in discuție subiecte de interes pentru mediul de afaceri, precum: soluțiile…

- Ai nevoie de produse de construcții, decorațiuni sau gradinarit? Acum este momentul sa le achiziționezi de la Leroy Merlin. Retailerul anunța o noua campanie in perioada 4 mai – 15 iunie, prin care poți beneficia de livrare gratuita la orice produs achiziționat, fie ca alegi sa iți faci cumparaturile…

- Ambasadorul Serbiei in Romania, Stefan Tomasevic, a vizitat uzina de țevi din Slatina, care aparține grupului ARTROM STEEL TUBES. In Romania, grupul ARTROM are operațiuni la Reșița și la Slatina. La uzina din Slatina, ambasadorul Stefan Tomasevic a fost intampinat de președintele Consiliului de Administrație…

- Ai nevoie de produse de construcții, decorațiuni sau gradinarit? Acum este momentul sa le achiziționezi de la Leroy Merlin. Retailerul anunța o noua campanie in perioada 4 mai – 15 iunie, prin care poți beneficia de livrare gratuita la orice produs achiziționat, fie ca alegi sa iți faci cumparaturile…

- Fostul președinte al Rusiei și aliatul principal al lui Putin, Dmitri Medvedev, a dat asigurari sambata, 8 aprilie, ca actualul stat ucrainean nu intereseaza pe nimeni in Rusia, Europa, SUA, America Latina, Asia si Africa, motiv pentru care zilele Ucrainei sunt numarate, transmite EFE și Agerpres. Potrivit…

- Vladimir Putin va fi anunțat in cautare internaționala, dupa ce Curtea de la Haga a emis mandat de arestare pe numele lui, acuzandu-l de crime de razboi in Ucraina. Ar putea fi incatușat in aproape orice țara din Europa, in America de Sud, Canada, Australia, dar și in Africa.