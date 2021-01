Comerț sub spectrul morții Va mai amintiți de vasul de croaziera Diamond Princess imobilizat acum aproape un an langa zona de coasta a Japoniei? Era la jumatatea lunii februarie cand o știre a facut inconjurul globului. Noul conavirus fusese identificat pe vas. Dintre cele 3.700 de persoane aflate pe vas, 15 persoane erau romani, membri ai echipajului și doi […] Articolul Comerț sub spectrul morții apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor oficiale publicate de INSP, luni 04 ianuarie a.c., in Romania de la inceputul pandemiei au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19) din care au decedat, 16.057 persoane. Exprimat in procente rezulta ca din numarul celor infectați 2,5%…

- In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, jandarmi și polițiști locali, au acționat pentru verificarea respectarii modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri…

- Pana in acest moment, de la declanșarea pandemiei, statistica pe tot ce inseamna coronavirus in județul nostru se prezinta astfel, conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica Bacau: • 16.001 de persoane confirmate COVID-19 (cu 38 cazuri noi, mai mult decat in ziua precedenta); • 13.551…

- * beneficiarii sunt adulți din centrele DGASPC aflate in plina restructurare * cei mai mulți dintre aceștia se vor muta in 15 locuințe protejate, unde vor invața sa traiasca independent, dar și in patru centre de zi funcționale Peste 31 de milioane de lei, reprezentand fonduri europene, au fost atrase…

- In numele luptei impotriva COVID, forțele de ordine au legitimat nu mai puțin de 7.000 de bacauani in 48 de ore. Astfel, in ultimele 48 de ore, au fost desfasurate in sistem integrat, noi actiuni de verificare in zone aglomerate, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea…

- La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din Bacau au depistat un barbat, de 68 de ani, care transporta, contra cost, 5 persoane, pe ruta Bacau-Rosiori, fara a detine autorizatie taxi. Barbatul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, conform Legii 38/2003 și i-au…

- Conform raportarii de astazi, vineri, 20 noiembrie, a Direcției de Sanatate Publica Bacau, situația epidemiologica in contextul pandemiei, la nivelul județului, arata ca: * 11.462 de persoane au fost confirmate COVID-19, in total, de la inceputul epidemiei (cu 219 cazuri noi, mai mult decat ziua precedenta);…

- Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. “Zece persoane au fost declarate decedate, iar sapte persoane sunt…