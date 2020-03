Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorii si comerciantii de alimente si bunuri de larg consum solicita Guvernului masuri de interventie sectoriale si declararea domeniului ca fiind unul strategic, impreuna cu alte sectoare economice vitale pentru populatie. "Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR)…

- In sedinta Guvernului din 26 martie a fost adoptata Hotararea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", pentru anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an. Cererea de inscriere…

- ”Zilnic monitorizam preturile la raft si tinem legatura cu producatorii, procesatorii si comerciantii. Este foarte ințelept ca toti trebuie sa treaca impreuna peste criza si nimeni nu trebuie sa piarda. Am vazut apeluri sa se plafoneze pretul la raft. Este o prostie mare care il va distruge pe micul…

- Partidul Ecologist Roman solicita Guvernului ca prin Ordonanta Militara sa stabileasca autoizolarea pe o perioada de 14 zile, pentru absolut toti romanii, exceptie facand categoriile aflate in prima linie a luptei cu COVID-19.„Testarea la scara larga poate fi o idee buna daca vine la pachet…

- Interdicțiile intrate in vigoare de astazi, in special pentru persoanele peste 65 de ani,considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, care trebuie sa stea in case pentru a se proteja, pot afecta viața acestora, mai ales daca sunt persoane singure, care nu au un sprijin și nici…

- Firmele care distribuie produse alimentare si livreaza bunuri in mediul rural, deservind 35% din totalul pietei de distributie traditionala de bunuri, avertizeaza ca mai au stocuri pentru 30 de zile si cer ajutor Guvernului pentru remedierea situatiei.

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritatilor ca orice masuri de sprijin vor lua fata de contribuabili pentru a reduce efectele economice negative ale pandemiei cu coronavirus sa fie aplicabile si avocatilor si tuturor profesionistilor independenti.”In contextul…

- Noi masuri pentru sprijinirea cetațenilor pe fondul pandemiei de Coronavirus: Primarul Catalin Cherecheș solicita Guvernului prelungirea termenului de plata cu reducere a impozitelor și taxelor locale In contexul apropierii termenului de plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale, dar și…