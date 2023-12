Comercianţii de jucării au fost sancţionaţi de ANPC cu aproape 850.000 de lei, în primele 11 luni din 2023 Reprezentantii ANPC au anuntat, joi, ca in decursul celor 11 luni scurse din anul 2023, comisarii institutiei au desfasurat 173 de actiuni de control care au urmarit verificarea modului in care comerciantii de jucarii respecta legislatia. Pentru neregulile constatate, la nivelul intregii tari, comisarii ANPC au aplicat 170 de amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 840.000 de lei, si 109 avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializarea produse neconforme in valoare de aproximativ 400.000 de lei. Cele mai importante abateri constatate au fost: lipsa mentionarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

