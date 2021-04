Potrivit unei decizii a Uniunii Europene, in magazine nu mai pot fi comercializate produsele cu un nivel mare de acizi grași trans, de la 1 aprilie. Astfel, Romania se aliniaza la legislația europeana, legata de consumul alimentelor. Incepand cu data de 1 aprilie 2021 se aplica noi cerinte pentru operatorii din domeniul alimentar cu privire la continutul de acizi grasi trans din alimente, altii decat acizii grasi trans care se gasesc in mod natural in grasimile de origine animala, asa cum sunt prevazute in Legea nr. 182/2020 pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare…