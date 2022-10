Stiri pe aceeasi tema

- FCSB are probleme cu Joons Tamm inainte de meciul cu Petrolul de azi și de partida cu Silkeborg, din grupele Conference League. Petrolul joaca acasa cu FCSB, de la ora 21:30, in etapa #13 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Dupa…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. In studioul GSP Live vine fosta mare handbalista Narcisa Lecușanu (46 de ani), vicecampioana mondiala in 2005 și finalista de a Ligii Campionilor in 2010, cu Oltchim. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau pe canalul…

- FCSB și Anderlecht se intalnesc in runda #2 din grupele Conference League, astazi, pe Arena Naționala, de la 22:00. Costin Ștucan și fostul fundaș al roș-albaștrilor, Geraldo Alves, vor prefața duelul la GSP live, de la 21:30. Analizam și prestația CFR-ului din meciul cu Sivasspor, care incepe la 19:45.…

- FCSB debuteaza in grupele Conference League la Londra, impotriva lui West Ham, la ora 22:00. Incepand cu 21:30, prefațam partida alaturi de jurnalistul Costin Ștucan și Alexandru Andrași, fost campion al Romaniei cu Steaua. GSP Live revine la pauza și la final cu analiza jocului și reacții. Urmarește…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție speciala marca GSP Live, cu ocazia meciului FCSB - Saburtalo, manșa secunda din turul 2 preliminar al Conference League. Invitat in studioul GSP este Aime Lema, primul antrenor de culoare din fotbalul romanesc. Emisiunea revine la pauza, cu analiza primei reprize,…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezenți in studioul GSP Live sunt jurnalistul GSP.RO Viorel Tudorache și fostul atacant al lui Dinamo, Liviu Ganea. Aceștia vor aborda cele mai tari subiecte ale saptamanii: probleme din Liga 1 cu VAR și meciurile echipelor romanești…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Invitatul emisiunii de astazi este Daniel Stanciu, actualul director sportiv al clubului FC Argeș. Stanciu a mai fost in conducerea echipelor Poli Timișoara, FC Vaslui, FCSB, ASA Targu Mureș, Dinamo, Hapoel Acre, CFR Cluj și Universitatea…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este fostul fotbalist al celor de la Gaz Metan și Pandurii Targu Jiu, Eric de Oliveira, care recent s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau…