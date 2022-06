Comemorare MIHAI EMINESCU la Carei. VIDEO Mihai Eminescu, luptatorul neobosit pentru neam și țara, a fost comemorat azi la Carei cu dragoste și lumina in gand. Flori, versuri și cantece nepieritoare au inconjurat bustul de la Carei al lui Mihai Eminescu. Eminescu este poetul national al Romaniei. Dar Eminescu nu este numai atat. Mihai Eminescu este romanul absolut care a luptat mereu pentru națiunea sa. Este gazetarul cu pana incomoda pentru cei corupți și neiubitori de popor romanesc. Visul sau a fost refacerea „Daciei Mari”, unirea tuturor romanilor sub un singur conducator, readucerea Transilvaniei la patria mama. Și visul a devenit… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

