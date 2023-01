Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a fost amendat vineri de catre Politia din Lancashire, din cauza nepurtarii centurii de siguranta intr-o masina aflata in miscare, in timp ce se filma intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe retele de socializare, relateaza BBC News. Politia din Lancashire anunta…

- Cauza mortii celor trei muncitori decedati in accidentul petrecut marti, 17 ianuarie, in perimetrul Carierei Jilt Sud este asfixia, conform reprezentantilor Serviciului de Medicina Legala (SML) Gorj.

- Un barbat spaniol in varsta de 20 de ani a devenit primul calator caruia ii este revocata viza de catre Australia din cauza ca a transportat carne si branza nedeclarate in bagajul sau, in conformitate cu noile reguli mai stricte de biosecuritate, transmite luni DPA.

- Un autocar a oprit pe calea ferata in zona Petricani, judetul Ilfov, din cauza unor defectiuni tehnice, mai multe echipaje de pompieri, medicale si de Politie deplasandu-se la fata locului. Pasagerii au coborat, iar autovehiculul a fost indepartat de echipajele ISU. ”La data de 13 ianuarie a.c., in…

- Din cauza pietrelor cazute de pe versant, traficul se desfasoara dirijat, pe un fir, pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 199+600 metri, in zona localitatii Calimanesti, judetul Valcea, precizeaza Centrul Infotrafic din IGPR. Nu au fost inregistrate victime. Fii la curent cu cele…

- Județ invaluit in ceața. Avertizarea de COD GALBEN a fost prelungita Pe drumurile din județul Botoșani, din aceasta cauza, se va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Codul galben de ceața a fost prelungit pana la ora 10:00! Citește și: Probleme mari din cauza ceții pe aeroportul…

- Antrenorul echipei de handbal feminin HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost amendat cu 2.000 de lei, marti, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal (FRH), pentru jignirile si insultele aduse propriilor jucatoare, in timpul partidei disputate in luna decembrie, pe teren propriu, cu…