Filmul de actiune "S.O.S.: Aterizare fortata/ Plane", cu Gerard Butler in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, informeaza News.ro.

"Avatar: Calea apei", regizat de James Cameron, a ramas pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa sase saptamani de la debut, filmul generand venituri de 1,4 milioane de lei, in total 33,9 milioane de lei. La nivel mondial, "Avatar 2: The Way of Water" este al saselea film din istorie…

Filmul „Avatar: Calea apei", in regia lui James Cameron, cu Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington in rolurile principale, a revenit in fruntea box office-ului romanesc de weekend., informeaza News.ro.

Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, la Spitalul Județean Ilfov, la varsta de 60 de ani, anunța Gazeta Sporturilor. Unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, Ursuleanu lupta de ani buni cu un cancer crunt.

Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a debutat cu o victorie in 2023, 6-0, 7-6 (1) cu elvetianca Viktorija Golubic, marti, in prima runda a turneului WTA 500 de la Adelaide, Adelaide International 1, dotat cu premii totale de 826.837 de dolari americani, conform Agerpres.

„Black Panther: Wakanda Forever" a continuat cursa in fruntea box office-ului nord-american dar incasarile au scazut la 11,1 milioane de dolari de-a lungul weekend-ului, potrivit cifrelor companiei Exhibitor Relations, potrivit news.ro.

"Black Panther: Wakanda Forever", continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, continua sa domine box office-ul nord-american, cu incasari de 67,3 milioane de dolari in weekend-ul recent incheiat, potrivit cifrelor prezentate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations,…

"Black Panther: Wakanda Forever", continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, a dominat box office-ul nord-american in primul sau weekend de prezenta in cinematografe, potrivit cifrelor prezentate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.