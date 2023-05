Combinatul Donau Chem Turnu Măgurele ar putea ajunge pe mâna ucrainenilor Altadata un producator important de ingrașaminte din Romania, combinatul Donau Chem Turnu Magurele continua sa suscite interes și acum, chiar daca nu mai funcționeaza de ani buni. Pe lista celor interesați de licitația din iunie se pare ca sunt companii din trei țari, printre care se numara și Ucraina, un jucator important pe aceasta piața la nivel mondial. De altfel, ucrainenii par sa fie și principalii favoriți sa preia combinatul, insa se pare ca exista interes și din partea unor firme din Austria și Germania, potrivit Turnul cu Știri. Donau Chem era una dintre cele șase unitați producatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

