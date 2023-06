Combinatul din Galați cooptează absolvenți de universitate pentru Programul „GreenSteel” Compania „Liberty Steel Group”, care deține Combinatul Siderurgic de la Galați, a anunțat ca este in cautarea urmatoarei generații de specialiști care vor fi implicați in dezvoltarea Programului „GreenSteel”, de producție de oțel fara emisii CO2. Administrația Combinatul Siderurgic „Liberty” a lansat Programul „Graduates”, dedicat absolvenților de facultate care iși doresc o cariera in industria siderurgica și care vor sa contribuie la planurile de decarbonizare ale companiei prin implementarea Programului „GreenSteel”, de producere a oțelului fara emisii CO2, anunțat inca de la preluarea combinatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

