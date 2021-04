Combinația explozivă care poate fenta formele grave de COVID Omul de știința italian Salvatore Corrao, membru al Comitetului tehnico-științific pentru infecția de COVID-19 de pe langa Guvernul regional din Sicilia, a facut o anumita recomandare pentru cazurile grave de COVID-19. Corrao este și șeful secției pentru bolnavii de COVID-19, aflata in una dintre cele mai mari instituții medicale din sudul Italiei, Ospedale Civico din Palermo. El a recomandat intr-un interviu acordat RIA – Novosti, administrarea vitaminelor C și D, a melatoninei și a zincului pentru reducerea riscului formelor grave de infectare cu COVID-29. In numarul din aprilie al revistei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi va lansa propriul vaccin anti-COVID-19 inainte de incheierea acestui an. Premierul Pedro Sanchez spune ca vaccinul va fi dezvoltat de compania spaniola Hipra, care va produce circa 400 de milioane de doze pana in 2022. „Altii sunt intr-o cursa enorma, in vreme ce noi nici nu am plecat din…

- Peru a depasit, pentru prima data, 400 de decese asociate COVID-19 intr-o singura zi, in conditiile raspandirii masive a noii variante braziliene a coronavirusului, transmite luni AFP. Potrivit Ministerului Sanatatii, in ultimele 24 de ore au fost raportate 433 de decese, numarul lor total ajungand…

- Grupul de lucru pe care Vlad Voiculescu susține ca l-a creat sa cerceteze neconcordanțele legate de decesele Covid 19 nu exista in Ministerul Sanatații, dupa cum nu exista nici notificarile pe acesta tema trimise de vicepremierul Dan Barna. Afirmațiile au fost facute de primul ministru Florin Cițu,…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- O noua eruptie a vulcanului Etna, care a expulzat o coloana de cenusa la o inaltime de 9 km, a determinat inchiderea temporara a spatiului aerian din jurul vulcanului, astfel incat zborurile au fost deviate spre aeroportul din Palermo, capitala Siciliei (sudul Italiei), au informat joi autoritatile…

- Procurorii din regiunea Piemont din nordul Italiei au anunțat luni ca au confiscat un lot de 393.600 de vaccinuri anti-Covid dezvoltate de AstraZeneca ca urmare a decesului unui barbat la cateva ore dupa ce a fost inoculat, relateaza Reuters . Anunțul magistraților italieni reprezinta o noua lovitura…

- 47 din cei 78 de rezidenți ai unui azil de batrani din estul Franței au fost testați pozitiv pentru Covid-19, deși toți au fost vaccinați la mijlocul lunii ianuarie. Potrivit postului german de televiziune RTL , care a acordat spațiu subiectului in cadrul jurnalului de știri, „nu exista dovezi ca vaccinul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.611 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 61 de decese. Numarul pacientilor internati la ATI este 963. In ultimele 24 de ore au fost efectuate puțin peste 27.000 de teste, inclusiv cele antigen, ceea ce duce…