- Subiectul a fost discutat in sedinta Coalitiei de vineri, PNL si PSD ajungand la un acord in acest sens. Ulterior, Executivul a anuntat ca sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, potrivit agendei publice de pe site-ul instituției.Potrivit Ziare.com, pe agenda se afla Ordonanta de urgenta privind…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor Publice, susține ca prin comasarea alegerilor din acest an se face o economie de doua miliarde de lei la buget. Pentru cele patru runde de alegeri au fost alocate circa 4 miliarde de lei. Ministrul Boloș mai spune ca ”orice economie este binevenita”, mai ales in aceasta…

- Liderul AUR George Simion a declarat marti, la Parlament, despre intentia coalitiei de a comasa alegerile europarlamentare cu locale, ca vor depune solicitari in acest sens la Procuratura Generala, pentru conspiratie la incalcarea Constitutiei si crearea unui grup infractional organizat, tainuire…

- Liderii coalitiei PSD-PNL nu se mai intalnesc duminica in sedinta, așa cum ar fi fost programat, pentru a discuta despre comasarea alegerilor din acest an. O noua intalnire a fost programata pentru miercuri, noteaza Hotnews . Liderii coalitiei s-au intalnit saptamana aceasta de doua ori, luni si vineri,…

- AUR a organizat miercuri un protest la sediul Autoritații Electorale permanente fata de intentia de comasare alegerilor. Presedintele AEP, Toni Grebla, l-a primit pe liderul AUR George Simion, caruia i-a spus ca, din ceea ce stie din spatiul public, partidele din coaliție „au renuntat” la ideea comasarii…

- In ședința coaliției de guvernare se discuta toate ipotezele in privinta comasarii alegerilor, a declarat presedintele PNL, Nicolae Ciuca. The post POLITICA Update: Liderii coaliției nu au ajuns la o concluzie in privinta comasarii alegerilor first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca in coalitia de guvernare se discuta toate ipotezele in privinta comasarii alegerilor si a afirmat ca nu s-a luat o decizie in privinta comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale si nici in ceea ce priveste calendarul pentru toate scrutinele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, considera ca prezența la vot va fi mai mare daca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale. Afirmația a fost facuta in cadrul unei emisiuni TV in care liderul PNL a fost intrebat daca formațiunea pe care o reprezinta sustine comasarea alegerilor europarlamentare…