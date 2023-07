Comandant rus principal, ucis pe front. Totul a avut loc la Bahmut

Unul dintre principalii comandanți ai autoproclamatei republici populare Luhansk, Artur Bogacenko, a fost lichidat in luptele pentru zona sudica a orasului Bahmut, langa Klisciivka, potrivit unor canale ruse de Telegram, transmite KORESPONDENT, relateaza Rador. Bogacenko a condus batalionul “Prizrak”, creat in 2014, inlocuindu-l in functie pe fondatorul acestuia, Aleksei Mozgovoi, care a fost ucis in 2015. In est, armata a avansat de-a lungul flancului sudic al lui Bakhmut și a eliberat 4 kilometri patrați in acel sector in cursul saptamanii trecute, a informat Maliar, ministrul adjunct al Apararii.…