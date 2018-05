Comandamentul american pentru Pacific devine "Indo-Pacific"

Pentagonul a decis sa schimbe numele comandamentului sau militar pentru zona Pacific (PACOM) pentru a tine cont de importanta strategica tot mai mare a Indiei in regiune, a anuntat miercuri secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP.



"Ca o recunoastere a legaturii in crestere dintre oceanele Pacific si Indian, schimbam astazi (miercuri) numele Comandamentului american pentru Pacific in Comandamentul american pentru Indo-Pacific", a declarat Jim Mattis la baza de la Pearl Harbour, in Hawaii.



"De mai multe decenii, comandamentul s-a adaptat in numeroase randuri…