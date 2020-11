Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu aceasta dupa-amiaza, timișorenii pot comanda curse cu zero emisii cu ajutorul Uber Green, prin simpla atingere a unui buton Timișoara este al doilea oraș din Romania in care serviciul Uber Green este disponibil Uber va deveni, pana in 2040, o platforma de mobilitate cu zero emisii Timișoara,…

- BUCURESTI, 20 oct – Sputnik, Doina Crainic. Michael Gove, ministrul britanic responsabil de coordonarea unui Brexit fara acord, a declarat astazi ca negocierile comerciale cu UE au ajuns intr-un punct din care efectiv nu mai pot continua, adaugand ca nu exista nicio posibilitate pentru a se ajunge…

- Sambata, 10 octombrie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Double-Trouble”, cu Elvis Presley și Michael Murphy in rolurile principale, in regia lui Norman Taurog. Filmul prezinta povestea lui Guy Lambert, cel care renunța la show-ul sau de la Londra și…

- Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri…

- Directorul general al Aeroportului vede altfel disparitia unor curse de pe panoul de zbor al aerogarii. Asa cum am mai relatat, este vorba despre zborurile catre Londra si Torino pe care compania Blue Air le va redeschide luna viitoare pe Aeroportul din Bacau, alaturi de destinatii precum Munchen, Koln…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, co-raportor la raportul privind Facilitatea de Redresare a UE, a declarat ca legislativul de la Bruxelles nu va permite finantarea, cu acesti bani, a „proiectelor strategice" a unor tari din afara Uniunii. El a aratat ca in raport nu vor fi nominalizate tarile…

- Operatorul low-cost Blue Air, reduce cu 30% prețul biletelor la cursele interne. Astfel, clienții pot achiziționa bilete reduse pentru zborurile Bacau – București și Bacau – Cluj. Campania este valabila doar 6 zile, pentru achiziționarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Blue Air a anunțat ca va încuraja calatoriile în țara pentru descoperirea unor atracții turistice și va pune la dispoziția oamenilor mai multe curse aeriene. Compania de zbor opera deja curse între București și…