Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternic grup disident al Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC) i-a propus o incetare a focului presedintelui ales al Columbiei, Gustavo Petro, cu scopul de a gasi o ”solutie politica” la conflict, potrivit unei scrisori publicate miercuri, relateaza AFP. Fii la curent…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a felicitat marti pe senatorul Gustavo Petro, care a castigat alegerile prezidentiale din Columbia si va deveni astfel primul presedinte de stanga din istoria tarii, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gustavo Petro a devenit duminica primul presedinte de stanga din istoria Columbiei, cu 50,47% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale date publicitatii dupa numararea a 99% din buletinele de vot.

- Gustavo Petro a devenit, duminica, primul presedinte de stanga din istoria Columbiei, el castigand alegerile in care contracandidat i-a fost independentul Rodolfo Hernandez, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Gustavo Petro a devenit duminica primul presedinte de stanga din istoria Columbiei cu 50,47% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale date publicitatii dupa numararea a 99% din buletinele de vot, transmite luni AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gustavo Petro a devenit duminica primul presedinte de stanga din istoria Columbiei cu 50,47% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale date publicitatii dupa numararea a 99% din buletinele de vot, transmite luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Opozantul de stanga Gustavo Petro s-a plasat lejer in frunte duminica in primul tur al alegerilor prezidentiale din Columbia si se va confrunta in turul doi cu un candidat independent, antreprenorul populist milionar Rodolfo Hernandez, un rezultat surpriza ce marcheaza o deruta