- Razboi in Ucraina, ziua 447. Armata ucraineana a eliberat, in ultimele zile, zone din jurul orasului Bahmut, situat in estul tarii, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, precizand insa ca fortele militare ruse avanseaza in interiorul orasului, informeaza

- Armata ucraineana sarbatorește "primul succes" in cadrul ofensivei sale la Bahmut, o batalie indelungata și sangeroasa din conflictul cu Rusia. Progresul trupelor noastre in zona Bahmut este un punct de cotitura in apararea acestui oraș pe care Rusia a incercat sa-l cucereasca inca din vara trecuta.…

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…

- 22 de romani sunt captivi in Sudan, tara macinata de un razboi intre armata si fortele paramilitare. Ministerul Afacerilor Externe incearca sa ii evacueze. Misiunea este insa una extrem de dificila, pentru ca lupte au loc aproape la tot pasul. Statele Unite au reusit sa duca peste granita intreg personalul…

- Vineri dimineața, de la primele ore, exploziile și focurile de arme zguduiau serios Khartumul, dupa ce abia se incheiase Ramadanul. Doar paramilitarii FSR (Forța de susținere rapida) și-au anunțat la un moment dat acordul pentru o incetare a focului pentru 72 de ore, pentru celebrarea Aid al-Fitr, sarbatoarea…

- Comandantul armatei sudaneze, generalul Abdel Fattah al-Burhan, a primit, joi, apeluri telefonice separate de la miniștrii de externe din SUA, Arabia Saudita și Qatar si, de asemenea, din partea președintelui turc și a șeful serviciilor secrete egiptene, se arata intr-un comunicat al armatei, scrie…

- Armata guvernamentala si gruparea paramilitara din Sudan au convenit un acord de incetare a focului pentru 24 de ore. Acordul a intrat in vigoare marți seara si nu va fi prelungit mai mult de 24 de ore

- Armata ucraineana a eliminat 720 de ocupanți ruși in ultimele 24 de ore. De asemenea, au distrus 11 vehicule blindate inamice și 9 MLRS, șase tancuri și un elicopter. Acest lucru a fost raportat astazi, 25 martie, de catre Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Pierderile totale ale inamicului…