- Președintele țarii a fost astazi la spital, unde i-a vizitat pe ofițerii Serviciul de Paza și Protecție de Stat care au avut de suferit și ei in accidentul cu implicarea cortegiului prezidențial.

- Presedintele moldovean, Igor Dodon, care a fost implicat duminica intr-un accident rutier, ar fi suferit rani mai grave decat a lasat sa se inteleaga in mesajul transmis imediat dupa eveniment, sustine intr...

- Unul dintre liderii disidentilor FARC a fost ucis sambata in cursul unei operatiuni militare la granita dintre Columbia si Ecuador, fief al traficantilor de droguri, a anuntat guvernul de la Bogota, citat de AFP. Victor David Segura, cunoscut sub numele "David", era in conflict cu un grup rebel…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa guvernului PSD in scandalul pestei porcine, spunand ca guvernarea a uitat sa se lupte cu pesta, iar Executivul este incapabil sa gestioneze situatia, impingandu-i pe producatorii autohtoni in pragul falimentului.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat marti ca a obosit sa lupte impotriva coruptiei din guvern si se gandeste sa demisioneze din cauza frustrarii, relateaza dpa. Intr-un discurs rostit in fata unor oameni de afaceri si antreprenori, Duterte a afirmat ca le-a spus recent oficialilor din…

- Un barbat a cazut sub tirurile unor militari care au deschis focul cu gloante reale, a constatat un fotograf al AFP. Anterior, politia folosise gaze lacrimogene si tunuri cu apa in incercarea de a dispersa o multime adunata in fata sediului temporar al Comisiei Electorale, care a ripostat cu tiruri…

- Liberalii au adoptat luni, in sedinta Biroului Politic National, o rezolutie impotriva coalitiei PSD - ALDE, in care sustin ca "toate fortele sanatoase din societate si din Parlament sa continue lupta impotriva social-democratilor pana la capat", scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Anuntul de candidatura facut de Klaus Iohannis este un semnal ca presedintele ramane sa lupte impotriva a ceea ce fac PSD si Liviu Dragnea, spune presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna. Intrebat de catre jurnalisti, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul USR…