Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timisoara a respins actiunea formulata de Colterm impotriva Administratiei Fondului pentru Mediu vizand amenda de 21 milioane de euro pentru certificatele verzi. Colterm are drept de recurs in termen de 15 zile. In luna mai a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat societatea…

- Primul termen pentru analizarea cererilor a fost fixat la data de 12 ianuarie 2022, de la ora 12.30. In proces, s a solicitat preschimbarea termenului, dar aceasta cerere a fost respinsa de instanta constanteana. Procesul in care s a solicitat anularea Certificatului Verde, dar si a celorlalte restrictii…

- Ministerul Justiției din Kazahstan anunța ca a ciștigat procesul cu omul de afaceri moldovean, Anatol Stati. Curtea de Apel belgiana a anulat executarea sentinței de 530 de milioane USD și a concluzionat ca Stati a indus in eroare tribunalul arbitral și instanțele suedeze, luind in considerare anularea…

- Proprietarii de pe Iosif Ivanovici Vila Roma au dat in judecata proprietarul de pe Operei 19 si au cerut anularea autorizatiei Intre timp, Marlena Petrescu i a chemat in instanta pe proprietarii de la Vila Roma si a cerut anularea autorizatiilor din 2007, respectiv 2009 actualizare Ambele se acuza de…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a respins, marti, recursul formulat de primarul Dominic Fritz si Consiliul Local Timisoara (CLT) impotriva sentintei Tribunalului Timis, care a dispus, in luna august, suspendarea noii organigrame promovate de edil fara dezbatere publica prealabila, care presupune desfiintarea…

- In urma cu trei zile Curtea de Apel Timisoara a decis sa amane decizia intr-un litigiu dintre Primaria Timisoara si sindicatul institutiei, obiectul fiind noua organigrama. Amanarea s-a facut dupa ce o judecatoare, Maria Dascalu, a facut o cerere de abtinere. Dascalu este partenera de afaceri cu Culita…

- Curtea de Conturi, data in judecata de Primaria Mircea Voda, judetul Constanta Dosarul a fost inregistrat pe 12 februarie Judecatorii au decis admiterea in parte a cererii reclamantelor, si au dispus anularea Deciziei nr. 50 29.12.2020 si a Incheierii nr. 2 20.01.2021 emise de catre parata, sub aspectul…

- Fostul director de la Piețe SA și ”fratele” de chefuri al liderului interlop Lucian Boncu, Ioan Nasleu, a pierdut și la Curtea de Apel Timișoara procesul intentat PRESSALERT.ro și editorului șef, jurnalistul Dragoș Boța. Cel care i-a fost consilier personal fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu,…