Societatea de termoficare a anunțat ca, in vederea pregatirii sezonului de incalzire 2022-2023, incepand cu data de 12 septembrie 2022 se vor efectua probele de presiune la rece (inclusiv incarcarea instalatiilor interioare cu apa). Probele se vor executa etapizat, in diferite zone ale orasului, in functie de finalizarea lucrarilor pregatitoare. Data acestei operațiuni, pentru fiecare […] Articolul Colterm a anunțat ca va incepe probele de presiune la rece pentru sistemul de incalzire centralizata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .